Floortje voelt gevechten Jemen van alle kanten

,,We zitten midden in de gevechten, het is heel extreem. Af en toe kunnen we naar boven, om even licht te zien of iets te koken, maar dan moeten we na een knal weer snel naar beneden.” Het is nu even rustig, vertelt Floortje Dessing zondag vanuit een schuilkelder in Sanaa, in Jemen waar ze al twee dagen vastzit.

De presentatrice is ambassadeur van het Rode Kruis en is met een team van die hulporganisatie in het land om aandacht te vragen voor de vergeten humanitaire ramp die zich daar voltrekt. Dessing en het team verblijven op dit moment in een gebouw van het Internationale Rode Kruis met een schuilkelder.

Dessing vertrok een paar dagen geleden uit Nederland. ,,Here we go. Wish me luck”, twitterde ze toen. ,,Ik wist dat dit kon gebeuren”, zegt ze nu. ,,Ik had me hier op ingesteld. Maar ik wil graag de verhalen van de getroffen mensen vertellen.” Eerder kreeg ze toestemming het oude gedeelte van Sanaa in te gaan en bezocht ze een waterproject en sprak ze met burgers.

,,Voor velen is dit een onzichtbaar conflict. Mensen hebben het gevoel dat de wereld ze vergeten is. Je moet niet vergeten, het is bijna onmogelijk dit land te ontvluchten. Maar het is ook een strijdbaar volk. Het is wonderlijk om te zien. Ik sprak een meisje, ze was computerontwikkelaar, maar verkocht op een marktje op de compound van het Rode Kruis taartjes. Dat geeft aan: we laten ons er niet onder krijgen.”

Bijna tien miljoen Jemenieten hebben dringend behoefte aan schoon drinkwater, eten en medische zorg, aldus het Rode Kruis. Medewerkers proberen onder meer brandstof te regelen waardoor waterpompen weer kunnen werken. Door de gevechten in Sanaa zijn volgens de hulporganisatie de afgelopen dagen tientallen doden en meer dan honderd gewonden gevallen.

Het Rode Kruis helpt de ziekenhuizen met het behandelen van de gewonden en het bergen van de doden. Het Rode Kruis opende afgelopen week Giro 7422 om de slachtoffers van de oorlog hulp te kunnen bieden.