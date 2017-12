Den Haag Sporthoofdstad van Europa in 2022

Den Haag mag zichzelf in 2022 Sporthoofdstad van Europa noemen. Het gemeentebestuur wilde eigenlijk die titel binnenhalen voor 2021, een jaar eerder dus, maar de enige overgebleven concurrent Lissabon had volgens de jury even goede kaarten. De Portugese hoofdstad wordt in 2021 Sporthoofdstad, Den Haag een jaar later.

,,We hadden ons natuurlijk gefocust op 2021, maar ook de titel voor 2022 is fantastisch nieuws”, reageerde wethouder Rabin Baldewsingh (Sport) woensdagavond. Hij hoopt dat de titel Den Haag ,,nog meer op de kaart zal zetten als de internationale sportstad aan zee”.

Den Haag wil onder meer de eigen burgers aansporen tot meer beweging. Bij de titel hoort ook het organiseren van allerlei sportevenementen op uiteenlopende niveaus. De precieze invulling volgt later.

Rotterdam

Rotterdam ging Den Haag als Sporthoofdstad voor in 2005. De stad organiseerde toen onder meer wereldkampioenschappen honkbal, skateboarden en catamaranzeilen en evenementen als de Red Bull Air Race en de Wielerzesdaagse.

Non-profitorganisatie Aces Europe organiseert de uitverkiezing ieder jaar. Dit jaar is Marseille Sporthoofdstad en in 2018 valt Sofia de eer te beurt.