Toneelprijs voor Ilja Leonard Pfeijffer

Ilja Leonard Pfeijffer heeft de Taalunie Toneelschrijfprijs 2017 gewonnen. De Nederlandse schrijver nam de prijs woensdagavond in ontvangst in Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond in Amsterdam.

Pfeijffer kreeg de prijs voor zijn stuk De advocaat, dat losjes is gebaseerd op het leven van oud-advocaat Bram Moszkowicz. De theatertekst ,,balanceert magistraal op het dunne koord tussen tragedie en komedie, realistisch drama en metabeschouwing, slapstick en ontroering”, motiveert de jury haar keuze. Met de onderscheiding wint Pfeijffer 10.000 euro.

Andere genomineerden waren de Nederlander Rik van den Bos, voor de tekst van Find me a boring stone, en de Vlaming Freek Mariën, voor De schaar van de tsaar. Mariën sleepte de Toneelschrijfprijs twee jaar geleden al in de wacht met zijn stuk Wachten en andere heldendaden.

De Taalunie reikt de Toneelschrijfprijs jaarlijks uit aan de schrijver van een Nederlandstalig toneelstuk. Ze wil daarmee de toneelschrijfkunst in het Nederlands stimuleren.