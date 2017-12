Nieuwe app voor incidentele ov-reiziger

Met de nieuwe app Tranzer kunnen reizigers vanaf woensdag hun hele reis per trein, tram en bus plannen en direct betalen. Zij hoeven geen verschillende kaartjes meer te kopen en de ov-chipkaart wordt overbodig.

Na het aanmaken van een account kunnen reizigers aangeven waar ze naartoe willen, met hoeveel personen en op welk tijdstip. De app laat de snelste en goedkoopste reisopties zien. De volledige reis kan via de app in een keer via iDeal of creditcard betaald worden.

Vervoersbedrijven zoals NS, RET, Connexxion en vervoersbedrijf EBS in de regio Amsterdam zijn al aangesloten, het hoofdstedelijke GVB volgt in januari. Daarnaast zijn ook taxi’s te boeken en wil Tranzer volgend jaar uitbreiden naar de rest van Europa.

Daar blijft het niet bij. Tranzer kijkt ook naar het toevoegen van opties zoals eersteklas, fietsen en deelauto’s. De app is vooral bedoeld voor mensen die niet vaak met het ov reizen. Het is namelijk nog niet mogelijk om abonnementen of kortingen toe te voegen op de app. Tranzer is voor zowel Apple- als Android-besturingssystemen gratis te downloaden.