Ammoniaklek op Chemelot gedicht

Op industrieterrein Chemelot heeft zich woensdagochtend een lekkage in een ammoniakleiding voorgedaan. Daarbij is een onbekende hoeveelheid ammoniak vrijgekomen in een fabriek die grondstoffen maakt voor onder meer de productie van nylon.

De brandweer bracht een waterscherm rond het lek aan om verspreiding te voorkomen. Enkele straten in de naastgelegen wijk Lindenheuvel in Geleen werden tijdelijk afgesloten. Na ruim een uur kon het lek worden gedicht en werden de straten weer vrijgegeven.

Er zijn volgens de brandweer geen gewonden. Buiten het industrieterrein zijn geen schadelijke stoffen gemeten. De oorzaak van het lek is nog niet bekend.

Vorige week woensdag werd Chemelot getroffen door een grote stoomstoring, waardoor driekwart van de zestig fabrieken plat kwam te liggen. Het duurde ruim een dag voor alle fabrieken weer op stoom waren. De storing werd veroorzaakt door een defecte klep in het watersysteem.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) doet sinds februari dit jaar onderzoek naar de veiligheid op het Chemelot-terrein. Dit naar aanleiding van de brand bij het bedrijf Sabic eind vorig jaar, waarbij een dode viel. Volgens een woordvoerder komt de OVV in de eerste helft van 2018 met een rapport hierover.

Of de recente incidenten bij Chemelot in dit onderzoek worden meegenomen kon de woordvoerder niet zeggen: ,,Dat wordt per incident beoordeeld.” Over de bevindingen van het onderzoek doet de OVV pas uitspraak bij de publicatie van het rapport.