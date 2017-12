In memoriam: René Kamphuis van Noordwijk.nieuws.nl

René Kamphuis van Noordwijk.nieuws.nl is overleden aan de complicaties van een operatie. Hij was een enthousiaste, positieve man met een kritische blik. Bovendien was hij een netwerker eerste klas. Met zijn overlijden komt helaas een einde aan zijn scherpe column Het Geweten van Noordwijk.

René was bij veel inwoners van Noordwijk en omgeving bekend en geliefd. Niet alleen als beheerder van de website Noordwijk.nieuws.nl, maar ook omdat hij jarenlang actief is geweest voor de Noordwijkse VVD.

Naast Noordwijk.nieuws.nl had René andere banen. Hij was aandeelhouder bij Helios Holding B.V. en Winterzon Zonnestudio’s B.V. en eigenaar van Sunbeam Holding B.V. en Kamphuis Beheer B.V..

“Bedankt voor alle steun”

Zijn vrouw Roelien Kamphuis-Jansen van Rosendaal laat via Facebook weten de steun die zij en haar gezin kregen tijdens René’s ziektebed te waarderen: “Helaas moet ik jullie melden dat mijn lieve man en onze vader is overleden. Bedankt voor alle steun die hij en wij de afgelopen tijd mochten ontvangen.”