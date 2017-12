Nationaal Archief geeft weer stukken vrij

Het Nationaal Archief in Den Haag geeft dinsdag 2 januari weer een groot aantal stukken vrij die nog niet of beperkt openbaar zijn.

Het gaat onder meer om dossiers over vermogens van landverraders, Duitsers in Nederland en tijdens de oorlog verdwenen personen. Die laatste groep bestaat veelal uit gedeporteerde of ondergedoken Joden.

Verder kunnen belangstellenden meer te weten komen over de Amsterdamse rellen van 1966, onder meer bij het huwelijk van prinses Beatrix en prins Claus en rondom De Telegraaf. Deze leidden tot het ontslag van burgemeester Gijs van Hall. Er komt persoonlijke correspondentie beschikbaar van een van de onderzoekers, professor Chr. Enschedé.

Hij toonde ook aan dat beschuldigingen van CDA-prominent Willem Aantjes, dat hij als bewaker voor de Germaansche SS had gewerkt, onjuist waren.

Ook interessant zijn volgens het archief stukken over met name de dekolonisatie van Nederlands-Indië, aan de hand van J.W. Meijer Ranneft (1887-1968), ambtenaar in de archipel en later lid van de Raad van State.