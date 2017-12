Vrouw gijzelt persoon op kade Den Helder

Op het Havenplein in Den Helder is een gijzeling aan de gang. Een Portugees sprekende vrouw houdt daar met een mes een persoon gegijzeld, meldt de politie. Waar de gijzeling plaatsheeft is niet helemaal duidelijk. Volgens de politie is het op de kade naar de veerboot van TESO, volgens de veiligheidsregio is het op een veerboot die aan de kade ligt.

Of de gijzelaar een man of een vrouw is kon de politiewoordvoerster nog niet zeggen.

TESO meldt op de site dat de veerdienst tussen Texel en Den Helder tot nader order stilligt.