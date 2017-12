Somberste decembermaand in jaren

De zon leek afgelopen week niet meer te bestaan. Maar op tweede kerstdag komt-ie weer te voorschijn, al is het maar zo nu en dan. Weerplaza spreekt van de somberste decemberperiode in bijna dertig jaar.

Het weerbureau meldt dat op veel plaatsen in ons land het een week geleden is dat de zon langer dan een uur heeft geschenen. In Overijssel en in de Noordoostpolder is het zelfs een week geleden dat de zon Ć¼berhaupt door het wolkendek kwam.

,,Gerekend met de zonuren vanaf 1 tot en met 25 december, is het in het midden van het land al 29 jaar niet meer zo somber geweest. In het zuidoosten van het land is het zelfs 97 jaar geleden dat het in die regio zo somber was.”

Ook eerste kerstdag verloopt nog zonloos, hoewel het wel zacht is, verwacht Weerplaza. Tweede kerstdag zorgt een storing echter voor wat opklaringen. Daardoor zal op veel plaatsen, zeker dinsdagmiddag, de zon soms te zien zijn. Helemaal droog blijft het niet.

Na een aantal dagen dat het geleidelijk kouder wordt, lijkt de zachte lucht richting jaarwisseling weer terug te keren.