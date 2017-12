Shakira 9 juni wél in de Ziggo Dome

AMSTERDAM – Shakira pakt in juni de draad van haar tournee El Dorado weer op. De Colombiaanse popster zegde haar wereldtournee in november noodgedwongen af wegens een bloeding in haar stembanden. Haar geschrapte concert in de Amsterdamse Ziggo Dome haalt ze 9 juni in, laat de concertzaal op zijn officiële site weten.

Shakira laat via Twitter weten dat ze het liefst in januari al verder zou willen met El Dorado, maar dat bleek een utopie. ,,Na alle mogelijkheden te hebben onderzocht, heb ik geaccepteerd dat dit een blessure is die meer tijd en zorg nodig heeft om te genezen”, schrijft ze.

Shakira zou eigenlijk 14 november in Amsterdam optreden.