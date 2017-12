Recordaantal treinen rijdt op tijd

In 2017 reed 90,5 procent van de treinen op tijd. Nooit eerder reden de treinen in Nederland zo vaak op tijd. Dat blijkt uit de jaarcijfers van ProRail. Vorig jaar was de punctualiteit nog ruim een procentpunt lager. Op de regionale lijnen is de punctualiteit nog een stuk hoger, daar reed 93,9 procent van alle treinen op tijd.

Directeur Pier Eringa is tevreden dat ProRail er, ondanks de toegenomen drukte op het spoor in geslaagd is zoveel treinen op tijd te laten rijden. ,,Het zijn er nu meer dan ooit tevoren. Echt een prestatie, waar we wereldwijd hoge ogen mee gooien. Er zijn weinig landen in de wereld die ons dat nadoen.”

Voor de berekening van stiptheid van het reizigersverkeer op het Nederlandse spoor wordt sinds dit jaar gebruik gemaakt van ov-chipgegevens. Ook worden openbare gegevens over reizigerspunctualiteit gecombineerd, zoals se aankomstgegevens van de trein, de uitval van treinen ende gegevens van de ov-chipkaart.