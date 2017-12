Vuurwerk mag weer verkocht worden

Vanaf donderdag tot en met zaterdag kan weer vuurwerk worden gekocht. Op zondag, oudjaarsdag, zijn vuurwerkwinkels dicht. Vooral zwaarder en duurder siervuurwerk lijkt dit jaar populair te zijn.

Uit onlinebestellingen blijkt volgens voorzitter Leo Groeneveld van de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland dat door de grotere populariteit van duurder siervuurwerk het aankoopbedrag per persoon hoger ligt dan vorig jaar. De vraag naar knalvuurwerk is redelijk stabiel, na een daling in de afgelopen jaren. In 2016 werd voor circa 68 miljoen euro aan vuurwerk verkocht.

Vuurwerk mag alleen worden verkocht door handelaren die een speciale vergunning van de gemeente hebben. Afhankelijk van het soort vuurwerk moeten klanten minimaal twaalf jaar oud zijn om het te kopen. De winkels mogen maximaal 25 kilo vuurwerk per aankoop verkopen. Het afsteken van vuurwerk is toegestaan van 18.00 uur op zondag 31 december tot 02.00 uur op maandag 1 januari.