Grote brand in glasfabriek Maastricht

Bij een glasfabriek in Maastricht is zaterdagmiddag een grote brand uitgebroken. De brand ontstond in een oven waaruit vloeibaar glas is gestroomd. Hoe dit kon gebeuren, is niet bekend. De brandweer is bezig om het glas en de constructie te koelen.

Werknemers hebben het gedeelte van het pand waar de brand woedt, inmiddels verlaten. Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden vanwege de rookontwikkeling. De brandweer gaat meten of bij de brand schadelijke stoffen zijn vrijgekomen.

De fabriek ligt in de buurt van het spoor, maar de brand heeft geen gevolgen voor het treinverkeer.