Maltese toerist vast om valse bommelding trein

De politie heeft een 45-jarige toerist uit Malta opgepakt voor het doen van een valse bommelding die ontruiming van de internationale trein tussen Amsterdam en Berlijn tot gevolg had. Het gaat om de man die tegenover de politie beweerde dat hij op Amsterdam-Centraal een dreigbrief had gevonden. Die brief bleek niet te bestaan.

Na de melding werd de trein donderdag bij Oldenzaal stilgezet. Iedereen moest eruit, maar bij doorzoekingen werd niets gevonden.

De man uit Malta kwam zich zaterdag melden bij de politie in Borne (Overijssel). Hij is vastgezet voor nader onderzoek, zo maakte de politie zondag bekend. Over zijn beweegredenen is niets bekend. De man was bezig aan een rondreis.