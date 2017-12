Record sneuvelt op ‘lenteachtige’ oudjaarsdag

Het is uitzonderlijk warm op de laatste dag van 2017. Al vroeg in de ochtend liep de temperatuur in het Limburgse Ell (bij Weert) op tot 13,4 graden. Daarmee is sprake van een record, meldde Weeronline, want sinds de temperatuur consequent wordt bijgehouden was het nooit ergens in Nederland zo warm op 31 december.

Het is wel maar een bescheiden aanscherping van het vorige datumrecord: in Woensdrecht werd het 13,3 graden op oudjaarsdag 2006. De meteorologen van Weeronline verwachten dat de temperatuur in het zuiden zal oplopen tot ,,een lenteachtige 14 graden”.

In het noorden voelt het overigens niet zo warm aan: een stevige zuidwestenwind jaagt de gevoelstemperatuur naar een graad of 4. Tijdens de jaarwisseling zal het ook kouder aanvoelen dan de thermometer aangeeft. Er is ook lokaal kans op buien rond middernacht.

Wie vuurwerk de lucht in gaat schieten, doet er verstandig aan om rekening te houden met een stevige wind, kracht 6 tot 7 aan de kust. Flessen van waaruit vuurpijlen worden afgestoken waaien minder snel om als ze zijn ingegraven of verzwaard met zand, tipt Weeronline.