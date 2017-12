Vuurwerkshow Hofvijver gaat door

De vuurwerkshow op de Hofvijver bij het Nationaal Aftelmoment gaat door. Dat heeft de gemeente Den Haag bekendgemaakt.

De vuurwerkshow op Scheveningen gaat niet door in verband met harde wind en mogelijk zware windstoten direct aan de kust. Eerder had de gemeente al de vuurwerkshow in de Haagse wijk Laak afgelast in verband met het slechte weer.

De vreugdevuren op Scheveningen en Duindorp mogen wel plaatsvinden. Volgens de gemeente is de situatie rond de vuurstapels op de grond beter beheersbaar dan bij vuurwerk dat de lucht in gaat.