‘Gemoedelijke sfeer rond vuurwerkshows’

De vuurwerkshows in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag zijn tijdens oud en nieuw feestelijk verlopen. De sfeer was gemoedelijk en zover bekend zijn er geen grote incidenten geweest, laten de betrokken woordvoerders weten.

In Rotterdam kwamen 60.000 mensen af op de vuurwerkshow bij de Erasmusbrug. Vanuit binnen- en buitenland, aldus de woordvoerder. ,,De sociale cohesie was groot.” Hij spreekt van ,,een gekke dag”, omdat de wind lange tijd nog roet in het eten kon gooien. De organisatie heeft er alles aan gedaan om het evenement goed te laten verlopen. ,,En dat is gelukt.”

Ook in Amsterdam zijn geen incidenten geweest. ,,Het was heel gemoedelijk”, zegt een woordvoerder van de betrokken organisatie. Zo’n 9000 mensen kwamen af op het vuurwerk op de kop van het Java-eiland en nog eens 1,3 miljoen mensen zagen het op televisie. Door de harde wind was de show wel aangepast. De zegsman benadrukt dat het thema Amsterdam Unite goed uit de verf is gekomen, met niet alleen vuurwerk, maar ook met muziek en een lasershow.

In Den Haag aanschouwden 15.000 mensen de vuurwerkshow bij de Hofvijver waar ook het Nationaal Aftelmoment plaatshad. Door de weersomstandigheden werd het vuurwerk in de wijk Laak en bij Scheveningen afgeblazen, maar in het centrum verliep de show ,,veilig”.