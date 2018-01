Rouvoet: beperk eigen risico tot 650 euro

Het eigen risico in de zorg mag niet hoger zijn dan 650 euro. Dat heeft André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, vrijdag gezegd in Radio EenVandaag.

Voor alle zorgverzekeringen geldt in 2018 een verplicht eigen risico van 385 euro. Wie een lagere premie wil en het geld heeft, kan het ophogen naar maximaal 885 euro. Rouvoet vindt dit bedrag veel te hoog. De combinatie van verplicht eigen risico en het vrijwillig eigen risico mag wat betreft hem maximaal 650 euro zijn.

Rouvoet: ,,Toen we startten met de zorgverzekeringswet was het verplicht eigen risico 150 euro en het vrijwillig eigen risico maximaal 500 euro. Waarom gaan we niet terug naar die grens, dat je in de combinatie van vrijwillig en verplicht eigen risico nooit boven die 650 euro uitkomt? We vonden die 650 toen een redelijke grens, waarom zou dat nu bijna 900 euro moeten zijn?”