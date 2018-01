Studentenstop in bijna 90 straten Maastricht

De gemeente Maastricht zet vanaf 9 januari meer straten op slot voor studentenwoningen. Tot nog toe gold deze studentenstop voor 71 straten, maar daar komen er nog nog eens zestien bij.

Burgemeester en wethouders schrijven in een brief aan de gemeenteraad op welke straten geen nieuwe kamers of woningen meer verhuurd mogen worden aan studenten. De gemeente reageert hiermee op toenemende klachten over onder meer nachtelijke geluidsoverlast van studenten.

Onder meer de Universiteit Maastricht (UM) trekt steeds meer deels buitenlandse studenten aan, en dat zorgt voor een gebrek aan kamers. Huiseigenaren splitsen hun panden om een graantje mee te pikken van de snelle groei van het aantal studerenden. De gemeente stelde daarop een maximum vast. In straten waar het maximum aan studenten is bereikt, wordt een studentenstop afgekondigd.

De UM luidde in december in een brief aan de gemeenteraad overigens de noodklok vanwege het grote tekort aan studentenkamers.