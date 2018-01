De A4 tussen knooppunt Zoomland en Tholen is zaterdagmiddag even voor 17.00 uur open gegaan voor verkeer. Op het stuk waren vrijdag problemen ontstaan omdat het wegdek beschadigd was geraakt doordat een vrachtauto met frituurvet in brand was gevlogen.

De weg was vrijdagochtend en een deel van de middag helemaal dicht, ging ’s middags even open maar werd in de richting Rotterdam ’s avonds weer afgesloten omdat er een spoedreparatie aan het asfalt moest worden uitgevoerd.