Wie is de Mol? begint met 2,7 miljoen kijkers

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? heeft zaterdagavond bijna 2,7 miljoen kijkers getrokken. Het is het achttiende seizoen van het spelprogramma van AVROTROS.

Onder de tien kandidaten zijn dit keer onder meer Bella Hay, Emilio Guzman, Jean-Marc van Tol, Olcay Gulsen, Simone Weimans en Stine Jensen. Ron Boszhard viel meteen af. Op sociale media was de verbazing groot toen bleek dat de vijf teams zich in deze eerste aflevering elk in andere landen bevonden.

In de top drie van de Stichting KijkOnderzoek zaterdag ook het NOS Journaal van 20 uur, en Ik Vertrek (beide NPO1).