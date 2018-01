Oorzaak dodelijke woningbrand blijft raadsel

Het zal nooit duidelijk worden waardoor de woningbrand in Emmen uitbrak waarbij eind december twee jonge kinderen om het leven kwamen. Volgens de politie was er geen sprake van kortsluiting en is er geen aanwijzing gevonden voor een misdrijf. Wat de oorzaak wel was, kon niet worden vastgesteld en het onderzoek is afgerond.

De brand brak op 30 december uit in het rijtjeshuis aan de Laan van de Marel in de Drentse plaats. De ouders wisten het huis uit te komen, maar een jongetje van zes en een meisje van vijf kwamen om het leven.