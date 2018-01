‘Zijn liefde is hem op gruwelijke wijze ontnomen’

De vriend van de vorig jaar vermoorde Anne Faber is woensdag niet aanwezig bij de eerste, niet-inhoudelijke, zitting in de rechtbank waar haar vermoedelijke moordenaar terechtstaat. De man, die anoniem wil blijven, kan het niet aan en wil ook niet inhoudelijk op de zaak ingaan, laat zijn advocaat Sébas Diekstra weten.

,,De liefde van zijn leven is mijn cliënt op de meest gruwelijke wijze ontnomen. Hij moet nu leren leven met die bizarre werkelijkheid. Het strafproces maakt onmiskenbaar deel uit van die werkelijkheid. Samen met instanties zoals Slachtofferhulp zullen wij hem hierin zo goed als mogelijk bijstaan”, aldus de advocaat.

Michael P. staat vanaf woensdag terecht in de rechtbank in Utrecht voor moord of doodslag, vrijheidsberoving en het verkrachten van Anne Faber.

Het lichaam van de 25-jarige Faber werd na een vermissing van bijna twee weken op 12 oktober vorig jaar in Zeewolde gevonden. P. zat op dat moment in een kliniek in Den Dolder voor zeden- en geweldsdelicten. Hij was bijna aan het einde van zijn straf en mocht onder voorwaarden naar buiten.