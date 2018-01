Op het luxe vakantiepark Zwartkruis in het Friese Noordbergum woedt brand in twee huizen. De brandweer is uitgerukt uit met twee voertuigen naar het park dat aan het Bergumermeer ligt. Het ene chalet wordt als verloren beschouwd, de brandweer laat dit huis gecontroleerd uitbranden.

Bij de andere vakantiewoning probeert de brandweer te voorkomen dat het vuur overslaat naar een ander huis. De afstand tussen de huizen is tamelijk groot. Volgens de brandweer zijn er geen mensen in de huizen.