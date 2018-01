Chaos op weg als gevolg van storm

Talloze wegen in provincies waar de storm woedt zijn deels of helemaal afgesloten als gevolg van omgewaaide vrachtwagens of aanhangwagens en omgevallen bomen. De ANWB kreeg na 09.00 uur binnen 45 minuten zeven meldingen binnen van omgewaaide vrachtwagens.

Rond 10.00 uur stond er 200 kilometer file, aldus de ANWB.

De A13 van Den Haag naar Rotterdam is vanwege stormschade volledig afgesloten, het verkeer moet de afrit TU-Delft nemen.

Rijkswaterstaat adviseert vrachtwagenchauffeurs niet de weg op te gaan.