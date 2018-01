PowNed niet meer te zien op tv

PowNed heeft geen zendtijd meer op tv. PowNews Flits keert niet meer terug in de programmering, zo bevestigt de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) een bericht hierover van De Telegraaf.

De uitzendingen van PowNews Flits voegen volgens de NPO weinig toe aan wat PowNews overdag al op internet doet. Volgens de NPO zijn de zes minuten zendtijd aan nieuwsflitsen op NPO 3 in wederzijds overleg gestopt.

,,De serie was afgelopen en er is geen nieuwe reeks besteld”, aldus een NPO-woordvoerder. ,,Per programma maakt NPO voortdurend de afweging of we ermee doorgaan en in welke vorm. Bovendien: NPO 3 is dé kweekvijver van de publieke omroep, waarin we steeds zoeken naar de beste verhouding tussen tv en internet. Voor dit programma lijkt online het meest geschikte podium.”

Wel benadrukt de NPO dat PowNed lineaire tv-programma’s blijft maken. ,,Op dit moment bespreken we welke.” PowNed heeft nog niet gereageerd.