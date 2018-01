Amsterdams ov verstoord door storm

Het openbaar vervoer in Amsterdam is ontregeld door de westerstorm. Het tramverkeer ligt stil, omdat er veel weggewaaid materiaal op de rails ligt. Ook zijn diverse bovenleidingen stuk en is er op veel plekken geen stroom. De metro rijdt nog wel, maar de dienstregeling is verstoord en aangepast. Metrostation Van der Madeweg is dicht vanwege los gewaaide dakplaten, laat vervoersbedrijf GVB weten.

Eerder op de ochtend lagen ook een aantal pontjes over het IJ tussen Amsterdam Centraal Station en Amsterdam-Noord eruit, maar volgens een woordvoerster varen die inmiddels weer. Dat gebeurt echter niet volgens de dienstregeling.

Alle bussen rijden, alleen bus 22 is omgeleid vanwege een omgevallen boom.