In De Bilt is een windstoot van 122 kilometer per uur gemeten. Dat is volgens Weerplaza de zwaarste rukwind sinds 1990. Het record voor De Bilt is 133 kilometer per uur, op 20 januari 1960.

De zwaarste windstoot van donderdag was 143 kilometer per uur bij Hoek van Holland. Daar staat windkracht 11, oftewel zeer zware storm. De zwaarste windstoot die in Nederland ooit is gemeten, bedroeg 162 kilometer per uur, op 6 november 1921 in Hoek van Holland.