‘Steun man die moeder hielp sterven’

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) doet zaterdag via paginagrote advertenties in dagbladen een oproep om Albert Heringa ,,een hart onder de riem te steken”. Eind van de maand bepaalt het gerechtshof in Den Bosch of hij wordt gestraft omdat hij zijn 99-jarige moeder hielp bij haar wens om te sterven.

Eerder deze maand werd voor de derde keer een voorwaardelijke celstraf van drie maanden geëist tegen de 75-jarige man. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) mag hij zich niet beroepen op overmacht en waren er vanwege de ouderdomsklachten, aandoeningen en doodswens van zijn moeder aanknopingspunten om een arts te zoeken voor euthanasie.

Maar volgens de NVVE kan het hof ,,geschiedenis schrijven” door te erkennen dat Albert Heringa geen andere keuze had dan zijn moeder te helpen.

Heringa plande samen met zijn moeder in 2008 het einde van haar leven nadat hij had ontdekt dat ze pillen aan het verzamelen was. Hij zorgde voor de juiste medicijnen, stampte de pillen en mengde ze met yoghurt. Door zijn optreden is ze menswaardig gestorven, meent hij. Volgens hem was zijn moeder het schoolvoorbeeld van een voltooid leven. De kwalen waar ze last van had, waren volgens hem onvoldoende voor euthanasie en na een eerste afwijzing door de huisarts durfde hij geen enkele arts meer te benaderen om het leven van zijn moeder te beëindigen.

,,Afhankelijk van de uitspraak kan dit voor Albert Heringa het eind zijn van een jarenlange, zware procesgang. Hij verdient dan ook de steun van ons allemaal”, stelt de NVVE.