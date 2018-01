Rutte voor topoverleg naar Davos

Premier Mark Rutte is volgende week woensdag en donderdag in het Zwitserse Davos voor het jaarlijkse topoverleg met collega’s uit de hele wereld en andere belangrijke personen. Onder anderen koningin Máxima en meerdere ministers gaan ook.

Op het World Economic Forum (WEF) in het beroemde skioord komen mensen uit de internationale politiek, bedrijfsleven en wetenschap bijeen om te praten over de grote sociale en economische problemen. Deze keer zullen de dreiging van aanvallen via het internet door bijvoorbeeld criminelen en terroristen en de toenemende spanningen in de wereld belangrijke onderwerpen zijn. Volgens de organisatie beschouwt de mondiale elite deze twee zaken momenteel als grootste zorgen.

De WEF-bijeenkomst begint dinsdag. De Amerikaanse president Donald Trump komt ook. De laatste zittende Amerikaanse president die zijn opwachting maakte bij het WEF in Davos was Bill Clinton in 2000.