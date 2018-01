Vliegtuig United keert terug, 15 mensen onwel

Een vliegtuig van het Amerikaanse United Airlines op weg naar Newark bij New York is vrijdagmiddag teruggekeerd naar Schiphol, nadat een aantal mensen aan boord onwel was geraakt. ,,Zeven passagiers en acht bemanningsleden zijn op de luchthaven nagekeken door ambulancepersoneel”, aldus de Veiligheidsregio Kennemerland. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Hoeveel mensen in totaal aan boord waren, is nog niet bekend.

Volgens een woordvoerder was er door nog onbekende oorzaak een probleem met de zuurstofvoorziening en keerde het toestel daarom terug. Hij kon niet zeggen of de piloten er ook last van hebben gehad en ziek zijn geworden.

Het toestel, vlucht UA071, maakte uiteindelijk een harde landing waardoor een kleine brand uitbrak bij het landingsgestel. Die kon snel worden geblust door de brandweer. Ook liep het vliegtuig door de klap een lekke band op.

,,De passagiers worden overgeboekt op andere vluchten of in hotels ondergebracht”, aldus een woordvoerster van Schiphol.