Stripschapprijs voor Peter van Dongen

De Stripschapprijs van dit jaar is voor striptekenaar en illustrator Peter van Dongen, die recent een stripbewerking maakte van het boek Familieziek van Adriaan van Dis. Van Dongen is de 45e ontvanger van de onderscheiding.

Van Dongen gaat volgens de jury ,,voor het hoogst haalbare. Hij neemt met minder geen genoegen.” De prijs is nadrukkelijk voor zijn gehele oeuvre en er was al toe besloten voordat Familieziek de aandacht trok.

Net als Van Dis heeft Van Dongen Indische roots en dat zien we in meer werk terug. ,,Zijn bekendste werk, Rampokan, is een monument in de Nederlandse stripgeschiedenis. Het tweeluik,dat zich afspeelt aan de vooravond van de politionele acties in Indonesië, behoort zonder twijfel thuis in het canon van de Nederlandse strip. Hiermee liet hij zien hoe nauw de Indische cultuur met onze samenleving verbonden is”, vindt de jury.

De prijs wordt aan Van Dongen uitgereikt tijdens de Stripdagen in de Jaarbeurs in Utrecht op zaterdag 31 maart.