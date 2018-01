Noorderslag zet NL-talent op de kaart

Na drie dagen Europese muziektalenten tijdens Eurosonic is het zaterdag in Groningen tijd voor de meest veelbelovende acts van eigen bodem tijdens het showcasefestival Noorderslag. Voor de 32e keer presenteert de top van de aanstormende nationale muziekwereld zich in De Oosterpoort in Groningen aan het publiek en duizenden professionals uit de muziekindustrie.

Op het programma, dat verdeeld is over tien zalen, staan onder anderen Roxeanne Hazes, Maan, Haevn, My Baby, Wende, Kraantje Pappie, Colin Benders en De Likt. Ook de omstreden rapper Boef staat op het affiche. Ondanks het feit dat meerdere festivals hem van hun line-up schrapten, besloot Noorderslag de boeking te laten staan en daarnaast een debat op te nemen in het conferentieprogramma op vrijdag over de gevolgen van de vrouwonvriendelijke uitspraken van de artiest.

Naast meer dan vijftig optredens vindt zaterdagavond in De Oosterpoort ook de jaarlijkse uitreiking van de Popprijs plaats. De vakprijs gaat naar de artiest die het afgelopen jaar de belangrijkste bijdrage leverde aan de Nederlandse popmuziek. Vorig jaar ging de prijs naar Martin Garrix.