KNMI waarschuwt voor gladheid

Het KNMI heeft waarschuwingscode geel afgegeven omdat het in het hele land plaatselijk glad kan zijn. Oorzaak is bevriezing van natte weggedeelten en in het noorden ook winterse neerslag. In de loop van zaterdagochtend zal de gladheid verdwijnen.

In de nacht naar zondag kan het opnieuw in het hele land plaatselijk glad worden als gevolg van bevriezing van natte weggedeelten. Ook deze gladheid zal in de tweede helft van de ochtend verdwijnen.

Volgens Weeronline hebben winterse buien de afgelopen uren in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Noord-Brabant lokaal voor een witte wereld gezorgd.