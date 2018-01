Bij een ernstig auto-ongeluk op de A325 bij Ressen (Gelderland) is een 7-jarige jongen om het leven gekomen. De politie meldt dat het een eenzijdig ongeluk betrof. De vader, moeder en broer van het slachtoffer, die ook in de auto zaten, zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie verkeren ze niet in levensgevaar.

De auto raakte in een bocht van de weg en kwam uiteindelijk tegen een boom tot stilstand. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk.