‘Beeld Mauritshuis niet weg maar vervangen’

Het Mauritshuis in Den Haag heeft een beeld van naamgever Johan Maurits van Nassau Siegen niet uit het museum verwijderd, maar vervangen door een ander, authentiek, beeld. Dat liet directeur Emilie Gordenker weten in het tv-programma Buitenhof. De kunststof buste is uit de foyer gehaald omdat die daar niet ‘in de juiste context’ kon worden geplaatst en van mindere kwaliteit was.

Het zorgde voor veel ophef. CDA-leider Sybrand Buma sprak van het wegmoffelen van ooit grote maar nu beladen namen uit de Nederlandse geschiedenis. Premier Mark Rutte, zelf historicus, vroeg zich zelfs openlijk af of het Mauritshuis dan maar niet ook de naam moest veranderen.

Er ontstond over de kwestie ook veel discussie op sociale media. Om het juiste verhaal over de naamgever van het Mauritshuis te zien en te horen, kondigde Gordenker aan dat iedereen die erover getwitterd heeft, zowel voor- als tegenstanders, gratis het museum in mag.