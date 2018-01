‘Het materiaal van Cole Porter is tijdloos’

Paul Groot kruipt in de huid van Cole Porter, de Amerikaanse componist en tekstschrijver wiens werk tot het westerse culturele erfgoed behoort. In Utrecht gaat maandag You’re the Top in première, de voorstelling over de man achter musicals als Kiss Me Kate en High Society en parels uit het American Songbook als I Get a Kick Out of You, I’ve Got You Under My Skin, Let’s Do It end Night and Day.

Van Frank Sinatra tot Lady Gaga, ze zongen allen het charmante en geraffineerde werk van Porter (1891-1964). Het is volgens Groot zeer verdiend dat diens nalatenschap met You’re the top opnieuw in Nederland over het voetlicht komt, na de eerste versie in 1994, die een hit werd en hoofdrolspeler Willem Nijholt een Louis d’Or-nominatie opleverde. Groot zat destijds in de zaal en werd er compleet door gegrepen. ,,Ik heb de cd later grijs gedraaid.”

,,Porters materiaal is universeel en tijdloos, gemaakt met gevoel en intelligentie, met hart en brein”, vindt de nieuwe vertolker. Hij denkt dat de show ook kan aanslaan bij jongeren, die Porter misschien amper kennen: ,,Mijn nichtje van twintig kwam al kijken met een vriendje. Ze vonden de muziek prachtig en waren onder de indruk van het verhaal.”

Het leven van extravagante Porter heeft dan ook een zeer hoog dramatisch gehalte. ,,Na een rijke jeugd had hij grote successen, een enorme vriendenschaar en gaf hij diners voor soms wel vijfhonderd gasten. Hij woonde in Parijs, in Venetië en in het beroemde hotel Waldorf Astoria in New York. Maar intussen kon hij niet zijn wie hij was.”

Met je homoseksualiteit liep je in zijn tijd niet te koop. Hij trouwde met een vrouw (nu gespeeld door Marjolein Keuning) die van die homoseksualiteit wist. Het huwelijk bracht de twee namelijk verschillende voordelen. Het stel kreeg echter flink bonje toen het in Hollywood bivakkeerde: ,,Porter werd daar minder discreet over zijn homoseksualiteit.”

Zijn leven als feestnummer was voor hem echt voorbij toen hij een ongeluk kreeg waarbij zijn benen werden verbrijzeld. Een bestaan van pijn en pillen en drank als verdoving volgde, om te eindigen in eenzaamheid, want Porter werd er als mens bepaald niet aangenamer op.

Groot heeft zich er grondig in verdiept. Maar van de film die al in 1946 over Porter werd gemaakt met Gary Grant in de hoofdrol, werd hij niet wijzer. Die heeft niks met de werkelijkheid te maken. ,,Niet te harden van zoetsappigheid”, zegt Groot.

Gijs de Lange doet de regie van You ‘re the top, het script is nog steeds van Pieter van de Waterbeemd.