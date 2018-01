Kabinet zeer bezorgd om Turkse actie in Syrië

Het kabinet is ,,zeer bezorgd” over het Turkse militaire offensief in de Noord-Syrische regio Afrin. Naast beschietingen met artillerie en luchtaanvallen zijn ook Turkse militairen het buurland binnengetrokken. Het Turkse optreden is gericht tegen de Syrisch Koerdische milities, die zich Volksbeschermingseenheden (YPG) noemen.

Nederland roept Turkije op ,,grote terughoudendheid” te betrachten, schrijft minister Halbe Zijlstra (Buitenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer. ,,Verdere onrust in een al zeer complexe en fragiele regio moet zoveel als mogelijk vermeden worden om de internationale inzet en strijd tegen ISIS niet in het geding te laten komen, om onschuldige burgers te ontzien en om verdere vluchtelingenstromen te vermijden.”

In NAVO-verband zal Nederland om opheldering over de actie vragen, indien Turkije niet meer informatie geeft over de operatie. Het kabinet zal dan aandringen op ,,proportionaliteit en grote terughoudendheid”. De kwestie wordt maandag ook in de VN-Veiligheidsraad besproken waarvan Nederland tijdelijk lid is.