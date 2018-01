‘Doe meer om toeristen te spreiden’

Nederland moet meer doen en meer geld inzetten om buitenlandse toeristen die ons land bezoeken te spreiden over het land. Nu gaan de vele miljoenen buitenlandse toeristen allemaal tegelijkertijd naar de bekende hotspots zoals Amsterdam, Giethoorn, Kinderdijk en Volendam, maar deze ‘attracties’ raken overvol en te zwaar belast. Er is al een begin gemaakt met deze zogenoemde ‘HollandCity-strategie’, maar Nederland zou nog harder moeten werken aan bereikbaarheid en ontwikkeling van nieuwe en gevarieerde toeristische trekpleisters en de daarbij horende passende accommodaties en voorzieningen. Daarvoor pleit NBTC Holland Marketing woensdag tijdens een zogeheten rondetafelgesprek met Tweede Kamerleden.

Vorig jaar bezochten 17,6 miljoen buitenlandse toeristen ons land. Dat aantal zou volgens prognoses van de Wereld Toerisme Organisatie van de VN in 2030 opgelopen kunnen zijn tot bijna 25 miljoen. ,,Spreiding van onze gasten is daarom noodzakelijk zodat steden, streken en dorpen in Nederland bruisend en leefbaar blijven. De verwachte groei biedt een groot sociaal-economisch potentieel en kansen om de positie van steden en streken de komende jaren te versterken”, stelt NBTC.

Aan de spreiding van toeristen wordt al langer gewerkt door bijvoorbeeld themajaren in het leven te roepen. Zoals het themajaar ‘Mondriaan tot Dutch Design. 100 jaar De Stijl’ vorig jaar, en een jaar eerder het Jeroen Boschjaar. In het kader van die thema’s waren verspreid over het land allerlei activiteiten en tentoonstellingen, waardoor toeristen meerder plekken in het land bezochten.