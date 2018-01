Grévin helpt bij Buurman & Buurman-expo Hoorn

Het Museum van de 20e Eeuw in Hoorn krijgt beelden van de Praagse vestiging van het beroemde wassenbeeldenmuseum Grévin te leen voor zijn tentoonstelling over Buurman & Buurman. Het museum wijdt vanaf 3 februari een tentoonstelling aan het klussende tweetal uit de poppenanimatieserie van Lubomír Beneš.

Buurman & Buurman zijn sinds 1976 op televisie en zijn ook nu nog onverminderd populair.

De tentoonstelling heet ‘A Je To’ ofwel ‘En dat is het’, de lijfspreuk van de twee klunzige buurmannen. Op de expositie wordt onder meer de geschiedenis van de serie uitgediept met video’s. Ook voor jonge bezoekers is veel te klussen in het museum.

Het museum verwacht zeker 50.000 bezoekers van de expositie. ‘A Je To’ is het hele jaar te bezoeken.