Expositie toont veelzijdig werk Maria Austria

Maria Austria was een van de belangrijkste fotografen in ons land van de twintigste eeuw. Toch is haar werk de laatste jaren een beetje in de coulissen beland, zegt conservator Bernadette van Woerkom van het Joods Historisch Museum (JHM). Een grote overzichtstentoonstelling en een biografie moet Maria Austria weer volop in de schijnwerpers zetten. ,,Dat verdient ze.”

De Amsterdams-joodse fotograaf (1915-1975) heeft een veelzijdig oeuvre. Ze werd vooral bekend in de jaren zestig en zeventig als vernieuwend fotograaf van het experimentele en avant-gardistische theater van de jaren zestig en zeventig. In de expositie komt ook ander werk van haar naar voren, zoals van voor de Tweede Wereldoorlog en een fotoserie van het verlaten Achterhuis in 1954. Daarnaast krijgt de bezoeker meer informatie over haar leven, waar tot nu toe niet zoveel over bekend was.

De tentoonstelling, die vrijdag opent en tot en met 2 september is te zien in het Amsterdamse museum, laat ruim 250 foto’s zien. De biografie die Martien Frijns over Austria maakte, vormt de basis voor de expositie. Hij ontdekte veel onbekende foto’s die het beeld dat van haar bestond, hebben bijgesteld. Zo komen Joodse thema’s bijvoorbeeld veel meer terug in haar werk dan gedacht.

Austria’s leven stond in het teken van de fotografie. ,,Ze was een vrouw met een heel groot kunstzinnig talent, die bijna een halve eeuw lang onvermoeibaar de samenleving in al haar facetten heeft vastgelegd”, vertelt Van Woerkom.

Het Joods Historisch Museum organiseerde twee keer eerder een tentoonstelling met haar werk. Volgens de conservator is het nu voor het eerst dat een totaalbeeld van Austria wordt getoond.