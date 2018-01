Schouten: fraude boeren helpt niet in Brussel

De fraude van boeren bij de registratie van runderen is niet bevorderlijk voor de Nederlandse onderhandelingspositie in Brussel. ,,Dit soort dingen helpt niet”, zei landbouwminister Carola Schouten vrijdag. Het kabinet praat in Brussel over een verlenging van de uitzonderingspositie voor Nederlandse boeren op de Europese nitraatrichtlijn. Boeren mogen daardoor meer dierlijke mest uitstrooien dan elders, wat financieel in hun voordeel is.

Eerder deze week werd bekend dat veel melkveehouders sjoemelen met de cijfers over de registratie van runderen. Schouten heeft onmiddellijk Brussel op de hoogte gesteld. Die openheid werd wel gewaardeerd, zei ze. Schouten herhaalde teleurgesteld te zijn in het gedrag van de frauderende boeren.