Dienstplicht voor vrouwen krijgt steun Kamer

Op de SGP na steunt de Tweede Kamer de invoering van militaire dienstplicht voor vrouwen. Dat bleek tijdens een debat in de Tweede Kamer. Het betekent wel dat vrouwen die zeventien jaar worden net als mannen een brief over de dienstplicht zullen ontvangen. In de praktijk verandert er verder niets. De opkomstplicht is sinds 1997 opgeschort.

PvdA en D66 hadden een paar jaar terug gevraagd om aanpassing van de wet. Het gaat beide partijen om de gelijke behandeling van man en vrouw. Met dienstplicht voor vrouwen wordt een ,,heel belangrijk principieel punt” geregeld, aldus Salima Belhaj van D66.

,,Welk probleem lossen we hier eigenlijk mee op?”, vroeg Roelof Bisschop van de SGP zich af. Het wetsvoorstel roept ,,te veel fundamentele vragen” op en daarom stemt orthodox christelijke partij tegen. De SP weet nog niet hoe ze gaat stemmen. Volgens Jasper van Dijk (SP) zijn er urgentere zaken op gebied van gelijkheid tussen man en vrouw te regelen zoals de aanpak van de ongelijke beloning.

Volgende week wordt over het voorstel gestemd.