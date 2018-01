Shell blijft bereid garant te staan voor NAM

Shell Nederland zal dochterbedrijf NAM blijven steunen bij het nakomen van zijn financiële verplichtingen en is bereid daarvoor garanties af te geven. Over de precieze tekst en vorm van die garanties wordt nog overlegd met de minister van Economische Zaken en Klimaat, meldt het olie- en gasconcern.

Shell zegt geschrokken te zijn van de berichtgeving rond de zogeheten 403-verklaring voor NAM. Met die aansprakelijkheidsverklaring stelde Shell zich als aandeelhouder garant voor de financiële verplichtingen van de dochteronderneming. Door de intrekking van dat document is twijfel ontstaan of NAM wel in staat is de aardbevingsschade als gevolg van de gaswinning in Groningen te vergoeden.

,,Wij snappen dat dit tot zorgen heeft geleid bij de mensen in Groningen”, schrijft Shell in een verklaring. ,,Het is altijd onze intentie geweest dat alle schade als gevolg van aardbevingen wordt vergoed.” Daarover wordt volgens Shell al meer dan een jaar constructief overleg gevoerd met het ministerie van Economische Zaken.

Vooruitlopend op de uitkomst van die gesprekken maakt NAM binnenkort bekend dat het voorlopig geen dividend uitkeert aan zijn aandeelhouders, Shell en diens Amerikaanse branchegenoot ExxonMobil. ,,NAM is financieel gezond en dat willen wij als aandeelhouder graag zo houden”, aldus het Nederlands-Britse energieconcern.

Eerder bleek dat de Tweede Kamer tekst en uitleg wil van Shell over het besluit om NAM juridisch op afstand te zetten. Donderdag wordt daar mogelijk een hoorzitting over gehouden. Shell zegt zelf dat de garantstelling niet langer nodig was om bijvoorbeeld toeleveranciers van NAM gerust te stellen, omdat het dochterbedrijf afgelopen jaar voor het eerst eigen jaarcijfers heeft gepubliceerd.