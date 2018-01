Rechtszaak om einde referendum

Er komt een rechtszaak over de blokkade van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken van een referendum over de aankomende afschaffing van het raadgevend referendum. Een groep voorvechters van het referendum is naar de Raad van State gestapt.

De rechtszaak die Meer Democratie, zoals de belangengroep heet, heeft aangespannen, dient donderdag. Meer Democratie hoopt dat de Raad van State een stokje steekt ,,voor de dubieuze manier waarop Ollongren een referendum wil blokkeren over de dreigende afschaffing” van het raadgevend referendum. Voorman Niesco Dubbelboer hekelt de ,,juridische trucs die een minister onwaardig zijn en die strijdig zijn met de wet”.

Ollongren vindt het onlogisch dat een door regering en parlement afgeschaft middel daarna alsnog kan dienen om een uitspraak over diezelfde afschaffing te doen. Ze heeft daarom in het wetsvoorstel over de afschaffing, bepaald dat daarover geen referendum kan worden gehouden.