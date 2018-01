Slachtoffer schietpartij in Marokko begraven

De zeventienjarige Mohammed Bouchikhi, die afgelopen vrijdag om het leven kwam door een schietpartij in een Amsterdams buurthuis, wordt in Marokko begraven. De familie reist naar verwachting aan het eind van deze week met zijn lichaam af naar het Noord-Afrikaanse land, laat Abdou Menebhi van het Netwerk van Amsterdamse Marokkanen weten.

Menebhi staat in nauw contact met de nabestaanden van de jongen. De begrafenis in Marokko is volgens traditie, vertelt hij. De familie is volgens Menebhi erg verdrietig, kwaad en onmachtig.

Op zondagmiddag 25 februari vindt in de buurt een stille tocht plaats voor Bouchikhi, die vermoedelijk niet het beoogde doelwit was van de schutters. De tocht begint om 13.00 uur en leidt door de buurt naar het jongerencentrum waar hij is neergeschoten. Er zullen toespraken zijn van onder meer familie en vrienden, aldus Menebhi.