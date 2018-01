Henk Bres weggestuurd als columnist

Jarenlang had hij een onverbloemde column in het Haagse weekblad De Posthoorn. Maar nu is Henk Bres weggestuurd bij het blad en niet omdat hij lijstduwer is van de PVV in de hofstad, maar om zijn twittergedrag.

De leiding van de krant werd er door lezers op gewezen. De account werd bestudeerd en er kon volgens hoofdredacteur Dennis Rijsbergen maar één ding worden geconcludeerd: ,,Deze manier van communiceren past niet bij onze krant.”

Het ging met name om een tweet over ‘cancer muslims’, aldus Rijsbergen. Hij had lijstduwer Bres aanvankelijk wel willen laten doorgaan als columnist als die zich van politiek zou onthouden, maar met dergelijke tweets kan De Posthoorn volgens hem toch echt niet worden geassocieerd.

De ongepolijste Bres geniet landelijke bekendheid door tal van tv-optredens. Ook kwam hij in het nieuws door een pamflet tegen de vereniging Martijn, die zich sterk maakte voor acceptatie van seks tussen volwassenen en kinderen. Circa 72.000 mensen tekenden die petitie.

Bres staat tiende op de Haagse PVV-lijst.