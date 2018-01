‘Regels afhandeling aardbevingsschade klaar’

De nieuwe regels voor de afhandeling van de door gaswinning veroorzaakte schade zijn klaar. Het ministerie van Economische Zaken, de provincie Groningen, de gemeenten en maatschappelijke organisaties hebben het schadeprotocol inhoudelijk rond, aldus ingewijden.

Volgens het ministerie wordt nog de laatste hand gelegd aan het nieuwe protocol. De Groninger Bodem Beweging weet dat al zeker. Minister Eric Wiebes zou het om 16.00 uur in Groningen wereldkundig maken.

Volgens RTV Noord staat in het document dat het gebied waarop het nieuwe schadeprotocol van toepassing is, ‘niet geografisch is begrensd’. Het zou niet alleen gelden voor schade door bevingen bij het Groningenveld, maar ook voor de gasopslag bij Norg. Dit omdat de opslag direct verbonden is met het gasveld.

De stukken waarop RTV Noord de hand heeft gelegd, komen inderdaad uit het overleg over het protocol. Maar ze zijn inmiddels achterhaald, aldus het ministerie. Er zou nu een nieuwe versie liggen. Wat daarin is gewijzigd, wil het departement niet kwijt.

De Groninger Bodem Beweging gaf wel een korte toelichting op het nieuwe schadeprotocol. ,,Als een burger schade heeft kan hij naar een onafhankelijke commissie, daar wordt bepaald of er schade is”, aldus Jelle van der Knoop.

De grootste verandering is dat de NAM niets meer te maken heeft met de procedures, dat wordt allemaal gedaan door die commissie, aldus Van der Knoop. ,,Die commissie legt de rekening neer bij de overheid en die haalt het geld dan weer bij de NAM. De benoeming van de leden wordt gedaan door het ministerie en daar komen juristen en technici in”, vervolgt Van der Knoop. ,,De burgers hebben nu recht op bezwaar en beroep en de afhandeling gaat veel sneller dan voorheen.”

Mocht er iets fout gaan, dan ligt de verantwoordelijkheid daarvan bij het ministerie en bij de minister volgens Van der Knoop.