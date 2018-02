Wiebes sluit gaswinlocaties Loppersum

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) sluit de gaswinlocaties rond het zwaar getroffen Loppersum op de kortst mogelijke termijn. Hij heeft dat bekendgemaakt naar aanleiding van het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om de gaswinning sterk terug te schroeven. Of de gaswinning inderdaad kan worden verlaagd naar de geadviseerde 12 miljard kuub per jaar is zeer de vraag, stelt Wiebes.

,,De huidige behoefte is bijna dubbel zo hoog”, schrijft Wiebes aan de Tweede Kamer. ,,Het belang van de veiligheid van de Groningers staat voor mij niet ter discussie. Tegelijk is het ook duidelijk dat we niet zomaar iedereen van het gas kunnen afschakelen.”

Het kost volgens de minister niet alleen grote inspanning, maar ook tijd om de gaswinning terug te schroeven. Hij gaat bekijken wat er mogelijk is en hoe snel dat kan gebeuren. Over twee maanden weet Wiebes meer en nog eens twee maanden later volgt een besluit. Hij doet nu al een dringend beroep op de NAM, het bedrijf dat het gas wint, om zo min mogelijk op te pompen. Daardoor zou de winning dit jaar een half tot 2 miljard kuub lager kunnen uitvallen dan de 21,6 miljard die het kabinet nu nog aanhoudt.

Toezichthouder SodM adviseert een aantal winlocaties meteen te sluiten: Ten Post, Overschild, De Paauwen, ’t Zandt en Leermens, de zogenoemde Loppersumclusters. Wiebes geeft hier dus gehoor aan. De NAM had de sluiting ook al geopperd. Sluiting brengt gasafnemers ook niet onmiddellijk in de problemen, stelt de Gasunie, die het gasnetwerk beheert.

De minister wil naar aanleiding van het advies ook de schommelingen in de winning in het cluster Bierum beperken tot maximaal 20 procent. Ook de winning in Bierum heeft invloed op de bodem in Loppersum.