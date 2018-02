Meer studenten naar hbo en universiteit

Hbo-opleidingen en universiteiten hebben het aantal eerstejaars flink zien groeien in het studiejaar 2017-2018, blijkt uit cijfers van Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Vooral opleidingen op het gebied van gezondheidszorg en techniek zijn populair, sectoren waar een groot gebrek aan personeel is. Dat geldt echter niet voor opleidingen voor het onderwijs, waar ook een schreeuwend personeelstekort is.

Volgens koepelorganisatie Vereniging Hogescholen zijn er nog nooit zo veel hbo-studenten geweest als in het studiejaar 2017-2018. Nederland telt nu in totaal meer dan 453.300 ingeschreven hbo’ers, een stijging van 1,4 procent vergeleken met het voorgaande studiejaar. Het aantal eerstejaarsstudenten dat in het huidige studiejaar begon aan het hbo, klom met 5,5 procent tot ruim 106.600.

Volgens de vereniging is de groei vooral zichtbaar bij studies voor de gezondheidszorg, met een plus van 9 procent. Voor onderwijs is de belangstelling het kleinst, met een minieme toename van 0,6 procent. Dat komt neer op een groei van 66 studenten.

Vereniging Hogescholen maakte ook bekend dat het aantal afgestudeerden met bijna 4 procent is gestegen naar bijna 74.000. Het aantal diploma’s bij de opleiding verpleegkunde springt eruit met een groei van ruim 28 procent. ,,Dat er dit jaar zoveel meer afgestudeerden verpleegkunde zijn is goed nieuws voor de sector die met tekorten kampt”, zegt Thom de Graaf, voorzitter van de vereniging.

Bij universiteiten doen vooral technische opleidingen het goed. In totaal schreven bijna 41.160 studenten zich in voor zo’n opleiding, een groei van 6 procent. ,,De groeiende vraag naar bèta- en technisch opgeleide mensen op de arbeidsmarkt is terug te zien, zowel aan het aantal nieuwe inschrijvingen als aan het aantal uitgereikte diploma’s”, aldus de VSNU. Het aantal ingeschreven studenten voor een universitaire opleiding in het onderwijs daalde met ongeveer 100 tot 1600.

Het totale aantal studenten dat op een universiteit is begonnen in het huidige collegejaar klom met 4,5 procent tot ruim 276.700. ,,Ik ben blij met de groeiende instroom vanuit het hbo en hoop voor het komend jaar op groei in de lerarenopleidingen. Hier werken de universiteiten samen hard aan”, stelt VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg.